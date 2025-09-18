<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸೇವೆಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ₹16,800 ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ₹9 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ₹8,850 ಇದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಸಂಜೆ 4.45ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಿಂದ ಸಂಜೆ 5.45ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>Highlights - null</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>