<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಜೋಹೊ ಕಂಪನಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅರಟ್ಟೈ ಆ್ಯಪ್ಅನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಒಟ್ಟು 75 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. </p>.<p>ಗೂಗಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 75 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p class="title">ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಈ ಆ್ಯಪ್ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ 'ಸ್ವದೇಶಿ' ಆ್ಯಪ್ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ಕಾಣಲಾಗಿದೆ.</p>