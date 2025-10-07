ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪನೊ ರಕಾಡ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ‘ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲ್ಯೂ’ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತದ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ತಿಲಕ್ನಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಗವು (ಸಿಸಿಐ) ಮಂಗಳವಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಪನೊ ರಕಾಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ₹4,150 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿ, ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಸ್ಕಿಯ ವಹಿವಾಟನ್ನು ತಿಲಕ್ನಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಲಕ್ನಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ತಿಲಕ್ನಗರ್ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.</p><p>ತಿಲಕ್ನಗರ್ ಕಂಪನಿಯು ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ಕೊರಿಯರ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ಲ್ಯೂ ಲಗೂನ್ ಜಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>