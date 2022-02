ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ ಮತ್ತು ಎಥೇರಿಯಮ್‌ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಕಾನೂನುಮಾನ್ಯ ಆಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ವಿತರಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ವಿ.ಸೋಮನಾಥನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಸಿ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸ್ವತ್ತು ಹೊರತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌, ಎಥೇರಿಯಮ್‌ ಅಥವಾ ನಾನ್‌ ಫಂಜಿಬಲ್‌ ಟೋಕನ್‌ (ಎನ್‌ಎಫ್‌ಟಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಾನೂನುಮಾನ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸೋಮನಾಥನ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವುದೊ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಾತ್ರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Digital currency will be backed by RBI which will never be default. Money will be of RBI but the nature will be digital. Digital rupee issued by RBI will be a legal tender. Rest all aren't legal tender,will not,will never become legal tender:Finance Secy TV Somanathan

