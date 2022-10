ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್: ಬೆಲೆ ₹8,400!

ಸ್ಯಾನ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ: ಟೆಸ್ಲಾ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ‘ಬರ್ನ್ ಹೇರ್‘ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೂತನ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಖರೀದಿಸಿ.. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಬೋರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಬರ್ನ್ ಹೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ₹8,400 ದರ ಹೊಂದಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಇದು ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter

