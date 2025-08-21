ಇಪಿಎಸ್: ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ₹1,500ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 1995ರ ಅಡಿ (ಇಪಿಎಸ್–95) ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಸಿಕ ₹1,500ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಪಿಎಸ್–95 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 81,48,490 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 49,15,416 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ₹1,500ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>53,541 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಸಿಕ ₹6 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ 0.65ರಷ್ಟಿದೆ. 78,69,560 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ₹4 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹1 ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ. </p>.<p>2022–23ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹22,112 ಕೋಟಿ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2023–24ರಲ್ಲಿ ಇದು ₹23,027 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>