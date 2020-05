ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3: ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ? ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಘೋಷಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್‌–19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಲಯ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದು, ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

₹6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಅನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪೈಕಿ ₹3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಖಾತರಿರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ, ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ₹3.16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಸಂಜೆ 4ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಮೂರನೇ ಕಂತು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Finance Minister Smt. @nsitharaman will address a Press Conference today, 15th May 2020, at 4 PM in New Delhi.#EconomicPackage#AatmanirbharBharat #AatmaNirbharBharatPackage #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/HGjU8NEZcB

— Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) May 15, 2020