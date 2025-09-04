<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಬುಧವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸಲೂನ್, ಜಿಮ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಯೋಗದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಲೂನ್, ಜಿಮ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶೇ 18 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ತೆರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ನುಂದೆ ಶೇ 5ರ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಲಿವೆ.</p><p>ಇದರಿಂದ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರ ಜೇಬಿಗೆ ಬಾರ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶೇ 18ರ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯಿಂದ ಇವು ದುಬಾರಿ ಸೇವೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದವು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಲೂನ್, ಜಿಮ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಭಾಗಶಃ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p><p>ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಂಪೂ, ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ಟೂತ್ಬ್ರಶ್, ಫೇಸ್ ಪೌಡರ್, ಸೋಪು, ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಶೇ 18ರ ಬದಲು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ತೆರಿಗೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.GST Reform: ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಸೇರಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಜಿಎಸ್ಟಿ.ಇದು 'ಜಿಎಸ್ಟಿ 1.5';'ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0'ಗಾಗಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>