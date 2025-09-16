<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮದರ್ ಡೈರಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಸೆ.22ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೊಸ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮದರ್ ಡೈರಿಯ ಪನ್ನೀರ್ (200ಗ್ರಾಂ) ಬೆಲೆ ₹95 ರಿಂದ ₹92ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ರಟ್ಟಿನ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿನ ತುಪ್ಪದ ಬೆಲೆ (1 ಲೀ.) ₹675 ರಿಂದ ₹645ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ (10 ಗ್ರಾಂ) ₹62ರಿಂದ ₹58ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಟಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಫಲ್ ಫ್ರೋಜಾನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.GST ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ದರ ಕಡಿತ: ಮಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೂಚನೆ.ಆಳ–ಅಗಲ | ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆ: ತಗ್ಗೀತೇ ಜನರ ಹೊರೆ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>