ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

₹21 ಕೋಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆದು 186 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಜೈನ ಸಂಘಟನೆ!

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:21 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
GujaratLuxury carsJain Associations

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT