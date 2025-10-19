₹21 ಕೋಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆದು 186 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಜೈನ ಸಂಘಟನೆ!

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong>: ಒಟ್ಟು ₹21 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆದು, ಒಟ್ಟು 186 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯವು ತನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು, ಔಡಿ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಅಪರೂಪ.</p>.<p class="bodytext">ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಿ ಕುದುರಿಸಿದ್ದು ‘ಜೈನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್’ (ಜೆಐಟಿಒ) ಎಂದು ಅದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಮಾಂಶು ಶಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="bodytext">ಜೆಐಟಿಒ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ. ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 65 ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="bodytext">‘₹60 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.3 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 186 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹಸ್ತಾಂತರ ನಡೆದಿದೆ. ಜೆಐಟಿಒ ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನವೊಂದು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹21 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="bodytext">ಈ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯು ನೆರವು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದೆ, ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವರು ಗುಜರಾತಿನ ಜೈನರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="bodytext">ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜೆಐಟಿಒ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಲಹೆ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಡಿ ಇರಿಸಿ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕುದುರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಜೈನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p class="bodytext">‘ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯು ಜೈನರ ಪ್ರಮುಖ ತಾಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡುವ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬಗೆಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವು. ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವು ನಮಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದವು’ ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="bodytext">ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವರು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜೆಐಟಿಒ ಸಂಘಟನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರು ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 186 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ, ₹21 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ₹8 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹17 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಕು’ ಎಂದು ಜೈನ್ ಸಂತಸದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>