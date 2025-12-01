ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಳಕೆ ಇಳಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 12,340 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 12,379 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 0.31ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. </p>.<p>ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭದಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು, ಕೂಲರ್ಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವಲಯದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ 215.54 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 207.44 ಗಿಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. 2024ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 250 ಗಿಗಾವಾಟ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.</p>