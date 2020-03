ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದಾಜು ಶೇ 2.5ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ ಮೂಡೀಸ್‌ 

ನವದೆಹಲಿ: ಮೂಡೀಸ್‌ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್‌ ಸರ್ವೀಸ್‌ 2019–20ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಶೇ 2.5ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದಾಜು ಶೇ 6.6ರಿಂದ ಶೇ 5.3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. 2019ಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೃದ್ಧಿ ದರ ಕುಂಠಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜಿಡಿಪಿ ವೃದ್ಧಿಯು 2020ರಲ್ಲಿ ಶೇ –0.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಶೇ 5.8ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

Moody's revised its global growth forecasts downward for 2020 due to the rising economic costs of the #coronavirus shock. We now expect real GDP in the global economy to contract by 0.5% in 2020, followed by a pickup to 3.2% in 2021. https://t.co/GtTKWqoWWp pic.twitter.com/cdJqAwVNEV

— Moody's Investors Service (@MoodysInvSvc) March 26, 2020