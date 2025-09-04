<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ತೆರಿಗೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಈ ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ಹಂತಗಳ (ಶೇ 5 ಮತ್ತು ಶೇ 18) ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<blockquote>'ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' | ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು</blockquote>.<p><strong>ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ:</strong></p><p>*ಟಿ.ವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ 28ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು</p><p>*ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್ಗಳು, </p><p>*ಟೆಲಿವಿಷನ್ (32 ಇಂಚಿಗೂ ಅಧಿಕ)</p><p>*ಎಲ್ಇಡಿ, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಟಿವಿ</p><p>*ಮಾನಿಟರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್</p><p>*ಡಿಷ್ ವಾಶರ್ ಮೆಶಿನ್,</p>.GST Rates: ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರು, 350 ಸಿ.ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೈಕ್ .Next-Gen GST: ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗ?.Next-Gen GST | ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು: ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗ?.New GST Rates List: ಎರಡು ಹಂತದ ತೆರಿಗೆ; ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ? .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>