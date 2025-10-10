ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌: ಖಾಸಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 32ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ₹19,500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ ₹13,300 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಯಾವಿಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ₹34,500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2024ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ₹34,541 ಕೋಟಿ, 2022 ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹30,100 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ₹58,450 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>2020ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಂದಗೊಂಡಿತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>