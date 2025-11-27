ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳೆಹಾನಿ: ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ₹1033.60 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ; 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆ

14.24 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಪರಿಹಾರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:33 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:33 IST
