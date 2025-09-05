SBI, BOI ಬಳಿಕ BOB ಸರದಿ: ಆರ್ ಕಾಮ್, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ವಂಚನೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ) ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಒಐ) ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಬಿಒಬಿ) ಕೂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ (ಆರ್ ಕಾಂ) ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲದ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು 'ವಂಚನೆ' ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬಿಒಬಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು 'ಆರ್ ಕಾಮ್' ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಬಿಒಬಿ, ಆರ್ ಕಾಮ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹2,462 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ವರೆಗೆ ₹1,656 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯು 'ಆರ್ ಕಾಂ' ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p><p>'ಆರ್ ಕಾಮ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲ 2017ರ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಎನ್ಪಿಎ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಒಬಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.</p>.RCOMನಿಂದ SBIಗೆ ₹2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ವಿರುದ್ಧ CBI ಪ್ರಕರಣ.ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಂಚನೆ: ಇ.ಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ.ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಲ: ‘ವಂಚನೆ’ ವರ್ಗೀಕರಣ ಹಿಂಪಡೆದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್.ರಿಲಯನ್ಸ್ | ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ; ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೆಸರು RBIಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>