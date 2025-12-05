ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರೆಪೊ ದರ ಇಳಿಕೆ, ಸಾಲ ಅಗ್ಗ: ‘ತಟಸ್ಥ’ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಲುವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್‌ಬಿಐ

ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:35 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:35 IST
ರೆಪೊ ದರ ಇಳಿಕೆಯು ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿ ಜೋಷಿ ಕ್ರಿಸಿಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
RBIRepo rate

