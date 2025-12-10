ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ದಿನ ₹11,500 ಏರಿಕೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆಯು ಒಂದೇ ದಿನ ₹11,500ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ₹1.92 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹89,700 ಇತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಶೇ 114ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹1,02,300ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ಒಂದೇ ದಿನ ₹8,500 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ (ಶೇ 99.9ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ) ದರವು ₹800ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ, ₹1,32,400ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>