<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong>ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ 75 ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿದಿನ 45 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಈಗ 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 18 ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾರ್ಥೋ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ 75 ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>