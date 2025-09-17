<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹೈಪರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್ಟಿಒಆರ್ಕ್ಯು 150 ಅನ್ನು ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ 6.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<p>149.7 ಸಿಸಿ ರೇಸ್-ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಅನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸವಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ₹1.19 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಷೋರೂಂ) ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಲೆಕ್ಸಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>