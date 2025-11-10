<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಬಿಸಿಸಿಐ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಆದಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 48 ರನ್ಗಳಿಂದ ಬರೋಡಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಇದೇ 12ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಜೆಯು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಶ್ರೇಯಾ ಎಸ್. ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 117 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರೋಡಾ ತಂಡವು 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 69 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ದೀಕ್ಷಾ ಜೆ. ಮತ್ತು ವಂದಿತಾ ಕೆ.ರಾವ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 117 (ಶ್ರೇಯಾ ಎಸ್. ಚವ್ಹಾಣ್ 58, ಕಾರ್ಣಿಕಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಔಟಾಗದೇ 27; ರಿದ್ಧಿ ಸಿಂಗ್ 29ಕ್ಕೆ 2). ಬರೋಡಾ: 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 69 (ದೀಕ್ಷಾ ಜೆ. 29ಕ್ಕೆ 2, ವಂದಿತಾ ಕೆ. ರಾವ್ 21ಕ್ಕೆ 2). ಫಲಿತಾಂಶ: ಕರ್ನಾಟಕ್ಕೆ 48 ರನ್ಗಳ ಜಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>