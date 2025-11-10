ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್:ಅರ್ಜುನ್‌, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ- 4ನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ

<p>ಪಣಜಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ, ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಮತ್ತು ಪಿ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಮೊದಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನೊಡನೆ ಟೂರ್ನಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಐವರಷ್ಟೇ 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರ ರ್ಯಾಂಕಿನ ಆಟಗಾರರಾದ ಅರ್ಜುನ್, 32ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಪೀಟರ್ ಲೆಕೊ ಎದುರು ಆಡಲಿದ್ದು, ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಫಿಡೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್ ದುಬೋವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅನುಭವಿ ಪೆಂಟಾಲ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸ್ವೀಡನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ ಗ್ರಂಡೆಲಿಯಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಈ ಮೂವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೈ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೇಲಿನ ಮೂವರ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿ.ಪ್ರಣವ್ ಮತ್ತು 109ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಸಹ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೆಕೊ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ತುಂಗದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಟವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಯ್ಯಬಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಎದುರು 46 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಲ್ಲ.</p>.<p>ಅರೆನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೆಕೊ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ (ಜರ್ಮನಿ) ಅವರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಅರ್ಜುನ್ ಸಹ ತಮ್ಮೆರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ನೆರವಿಲ್ಲದೇ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿರುವುದು ಲಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ದುಬೋವ್ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ವೇಗ ಮತ್ತು ಕರಾರುವಾಕ್ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ದೀರ್ಘ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೈ ಜಿನ್ಶಿ (ಚೀನಾ) ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆಯ ಜಾರ್ಜ್ ಮಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲ ಉಜ್ಬೇಕ್ ಮೂಲದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ತೆಮೂರ್ ಕುಯ್ಬಕೋವ್ ಎದುರು ಆತಂಕದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದುವರೆಗೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಅರ್ಸೆನಿ ನೆಸ್ಟೆರೋವ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಡೇನಿಯ್ ದರ್ಧಾ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಆಯ್ದ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳು:</strong></p>.<p>ಮಥಾಯಸ್ ಬ್ಲೂಬಾಮ್ (ಜರ್ಮನಿ)– ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಡೊಮ್ಚೆಂಕೊ (ಜರ್ಮನಿ); ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಸ್ವೇನ್ (ಜರ್ಮನಿ)– ಶಾಂತ್ ಸೆರ್ಗಸಿಯನ್ (ಅರ್ಮೇನಿಯ); ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಇಸಿಪೆಂಕೊ (ಫಿಡೆ)– ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ (ಜರ್ಮನಿ); ವಿ. ಪ್ರಣವ್– ನದಿರ್ಬಕ್ ಯಾಕುಬೊಯೆವ್ (ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ), ವೀ ಯಿ (ಚೀನಾ– ಪರ್ಹಾಮ್ ಮಘಸೂಡ್ಲೂ (ಇರಾನ್); ಲಿ ಕ್ವಾಂಗ್ ಲೀಮ್ (ವಿಯೆಟ್ನಾಂ)– ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್; ಸ್ಯಾಮ್ ಶಂಕ್ಲಾಂಡ್ (ಅಮೆರಿಕ)– ರಿಚರ್ಡ್ ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ (ಹಂಗೆರಿ); ಲೆವೋನ್ ಅರೋನಿಯನ್ (ಅಮೆರಿಕ)– ರಾಡೊಸ್ಲಾವ್ ವೊಜ್ತಸ್ಝೆಕ್ (ಪೋಲೆಂಡ್).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>