<p>ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ' ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಉಬರ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮೆಟ್ರೊ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉಬರ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಐ ಬಳಸಿ ಮೆಟ್ರೊ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಒಎನ್ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉದ್ದಿಮೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ದಿಮೆಯಿಂದ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಎರಡೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. </p>.<p>ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಬರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಉಬರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಭಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>