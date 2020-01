'ಊಬರ್‌ ಈಟ್ಸ್‌' ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 'ಜೊಮ್ಯಾಟೊ'; ₹ 2,500 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಯಸಿದ ತಿಂಡಿ–ತಿನಿಸು ತಂದು ಕೊಡುವ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಜೊಮ್ಯಾಟೊ' ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ 'ಊಬರ್‌ ಈಟ್ಸ್‌' ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಊಬರ್‌ ಈಟ್ಸ್‌ನ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮೂಲದ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 350 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ (₹ 2,500 ಕೋಟಿ) ಸ್ವಾಧೀನ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಊಬರ್‌ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ (ಷೇರು) ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.

ಫುಡ್‌ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಪ್‌ ಊಬರ್‌ ಈಟ್ಸ್‌ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಊಬರ್‌ ಈಟ್ಸ್‌ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

We entered food delivery in India in 2017 and today is when our journey takes a different route. Zomato has acquired Uber Eats in India and we'll no longer be available here with immediate effect. We wish all our users more good times with great food on the road ahead pic.twitter.com/WEbJNaJY8M

— Uber Eats India (@UberEats_IND) January 21, 2020