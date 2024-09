Eid-e-Milad-un-Nabi 2024: ಮನುಕುಲದ ಬೆಳಕು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್

-1978ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ‘The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಖ್ಯಾತ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಲೇಖಕ ಮೈಕೆಲ್ ಎಚ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆ ಇದು. ಹಾರ್ಟ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.