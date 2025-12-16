ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ 4 ವಿಧಗಳು: ಯಾವುದರ ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠ

<p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. </p>.ಶಿವನಿಗೆ ತುಳಸಿ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.ತುಳಸಿ ತೀರ್ಥ: ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು, ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.<p><strong>ತುಳಸಿಯ 4 ವಿಧಗಳು </strong></p><p><strong>ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿ: </strong>ಈ ತುಳಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ತುಳಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ತುಳಸಿಗೆ ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿಯೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಗಳು ಆಳವಾದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p><p><strong>ರಾಮ ತುಳಸಿ:</strong> ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ತುಳಸಿಯೇ ರಾಮ ತುಳಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮತುಳಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಮನೆಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. </p>.ತುಳಸಿ: ಇದು ಸಸ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಏರು ಪೇರುಗಳ ಸೂಚಕ.<p><strong>ವನ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ತುಳಸಿ:</strong> ವನ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ತುಳಸಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ತುಳಸಿಗಿಡಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ವನ ತುಳಸಿ, ಅರಣ್ಯ ತುಳಸಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ವಿಷ್ಟುವಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತುಳಸಿ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಶ್ವೇತ ತುಳಸಿ: </strong>ಶ್ವೇತ ತುಳಸಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ತುಳಸಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.<p><strong>ತುಳಸಿಯ ಲಾಭಗಳು</strong> </p><ul><li><p>ಮನೆಯನ್ನು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಮನೆಗೆ ಶುಭಫಲ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ವಾಸ್ತುದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. </p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>