ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homecommunityreligion
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯದಶಮಿ ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪುರಾಣಾಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ
ಎಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:39 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
NavaratriDurga Devi FestivalVijayadashami

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT