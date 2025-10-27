ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ40ರಷ್ಟು ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ

ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ‌
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:31 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:31 IST
ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಿಡುವುದು ನೀಡಿದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಳ್ಳೇನ್ನವರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
Agricultural activityBagalkot

