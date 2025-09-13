ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ದೂಳು, ಕೆಸರುಮಯ ನವನಗರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ನಿಲ್ದಾಣದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ; ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯಿಂದ ₹1.2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
ಅನಜಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್
Bagalakotroad construction

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT