ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಜಮಖಂಡಿ | ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ

ಆರ್.ಎಸ್. ಹೊನಗೌಡ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:05 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಅನಿಲ ಬಡಿಗೇರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌
Road problemJamakhandi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT