ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರರ ಮದ್ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ಜಾತ್ರೆ

ಮದ್ದು ಸುಡುವ ಬದಲು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ
ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು
ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು
ಮದ್ದು ಸುಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೊಟ್ಟಿ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತುಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆಯ ದೈವ ಮಂಡಳಿ
Bagalakotefestival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT