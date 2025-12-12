ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೂಡಲಸಂಗಮ | ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ

ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡರ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕೂಡಲಸಂಗಮದ 7 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಕಿತ್ತುಹೊಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ, ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಕರಸಂಗಯ್ಯ ಗುಡಿ, ಕೂಡಲಸಂಗಮ ನಿವಾಸಿ
