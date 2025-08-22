ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ | ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೋಗ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು

ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:52 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:52 IST
