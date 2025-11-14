ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಾದಾಮಿ | ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ: ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ಪರದಾಟ

ಎಸ್.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:42 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:42 IST
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದ್ದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿ ಕಸ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಮೇಣಬಸದಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಜಾಗೆಯ ಕೊರತೆ.
