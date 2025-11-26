ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಕಳೆತ ತೊಗರಿ ಕೊಳೆತ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಜೆ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ
ಮುಧೋಳದಿಂದ ಸಚಿವರಾದವರು ಮುಧೋಳ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಜನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಶಾಸಕ
BagalakoteRBThimmapura

