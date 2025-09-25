ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಲವು ತೊಡಕು: ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ 7,263 ಮನೆಗಳಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣ

ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರು
ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:08 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:08 IST
BagalkotCaste CensusCaste survey

