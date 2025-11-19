ತಿಮ್ಮಾಪುರ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆ

ಚರಂಡಿಗಳು ಕೆಲವೆಡೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕುಬಸವರಾಜ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
ನರೇಗಾ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ (ಸ್ವಚ್ಛತೆ) ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.ಶಿಲ್ಪಾ ರ್ಯಾಕಿ , ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಮರಾವತಿ
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದೆ
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದೆ