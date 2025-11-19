ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ತಿಮ್ಮಾಪುರ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆ

ಸಂಗಮೇಶ ಹೂಗಾರ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
ಚರಂಡಿಗಳು ಕೆಲವೆಡೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು
ಬಸವರಾಜ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
ನರೇಗಾ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ (ಸ್ವಚ್ಛತೆ) ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
ಶಿಲ್ಪಾ ರ್ಯಾಕಿ , ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಮರಾವತಿ
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದೆ
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದೆ
