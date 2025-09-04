ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ | ಅಲಬೂರು ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್‌‌ನಿಂದ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
ಅಲಬೂರು ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಮಿಟ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ
ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
Soilಬಳ್ಳಾರಿ

