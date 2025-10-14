ಬಳ್ಳಾರಿ | ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಿಂದ ಮೂವರು ಪರಾರಿ: ಒಬ್ಬಾಕೆ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ:</strong> ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲಮಂದಿರದ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೂವರು ಬಾಲಕಿಯರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅ.2ರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬಾಲಕಿಯರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೂವರು ಬಾಲಕಿಯರು ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮೂವರು 15–17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 2ರಂದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ವಾರದ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರ ಸುಳಿವು ಈ ವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>