ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ನಾಪತ್ತೆ: ಮುಂದುವರಿದ ಶೋಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:02 IST
ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಶವಂತನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಘಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಾಲಕನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ
