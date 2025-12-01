ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು: ವಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುವತ್ತಿ ಬಳಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
Ballari

