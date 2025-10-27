ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ತಂಗುದಾಣಗಳು: ನಗರೋತ್ಥಾನ, ಸಂಸದರ ಅನುದಾನ ವ್ಯರ್ಥ

ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಎಚ್.ಎಂ ಮೆಟ್ರಿ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:47 IST
ಕಂಪ್ಲಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಬಸ್‍ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ 
ಕಂಪ್ಲಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತಂಗುದಾಣ
ಕಂಪ್ಲಿ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪುರಸಭೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು 
ಕಂಪ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ₹ 2ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಿನಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶ್ ಕಂಪ್ಲಿ ಶಾಸಕ
ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಠ ಶ್ರೀಗಳು ಮುದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಿದೆ. ಪುರಸಭೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಸುಮಾರು 18 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿನಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಪುರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ವಿ.ಎಲ್. ಬಾಬು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ
ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ (ಹೊಸಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗ) ಸಮೀಪ ಇಲ್ಲವೇ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ (ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ) ಹತ್ತಿರ ಪುರಸಭೆಯವರು ಸ್ಥಳ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ರಾಜು ಜೈನ್ ಜೈನ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲಿ.
ಕಂಪ್ಲಿಯ ಸಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್‍ಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜರೂರು ತಂಗುದಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸಿ. ಯಂಕಪ್ಪ ವಕೀಲ ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮ
