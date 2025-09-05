ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ | ಅಸಮರ್ಪಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಗೋಳು

ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.
ಬಸ್‌ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಐದು ಬಸ್ ಗುಜರಿ ಆಗಿವೆ ಎಂಟು ಬಸ್‌ಗಳು ಪಾಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಗಿವೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ
ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಹಡಗಲಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
Busstudents

