ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ

ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆ ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರು ಪರದಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿವೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರಿಸಬೇಕು
ಯು.ರಮೇಶ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ
ಪಕ್ಕದ ದಾಖಲೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಗೌಸಿಯ ಬೇಗಂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಸಿರುಗುಪ್ಪ
Ballari

