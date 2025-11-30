ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ್ಯತಾವಲಯವಾಗಲಿ: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ

<p><strong>ಕನಕಪುರ</strong>: ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಕೆವಿಕೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರೈತರು ವಿಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಗಿಂತಲೂ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ರೈತರು ಇಂದಿಗೂ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಇದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೃಷಿ ಪಧವೀದರರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ತಾವು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆಗ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಕೆವಿಕೆ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಎಸ್.ವಿ.ಸುರೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. </p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡಲು ಭಯವಿತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಳುಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 150 ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿರುವುದು, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು; ಕೃಷಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಿಗೆ ಇರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆದ್ಯತಾವಲಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಇಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲುಗಳು ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರಿಯಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಡಾ.ಟಿ.ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡ, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಟಿ.ವಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎನ್.ಎಸ್ ರಾಮೇಗೌಡ, ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ ಇತ್ತಲಮನಿ, ಡಾ.ಸಿ.ಶಿವರಾಜು, ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂಜಯ್, ಆರ್ಇಎಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ</strong></p><p>ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ 150 ಬಗೆಯ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ರಾಗಿ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿಕೆವಿಕೆ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಎಸ್.ವಿ ಸುರೇಶ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರೈತರು ಮತ್ತು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>