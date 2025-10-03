ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್‌: ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ವೈಭವ

ವೈಭವದ ಆನೇಕಲ್‌ ದಸರಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:35 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:35 IST
ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು
ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು
ಆನೇಕಲ್‌ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಗಳ ಕಲಶ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು
ಆನೇಕಲ್‌ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಗಳ ಕಲಶ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು
 ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜನಸ್ತೋಮ
 ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜನಸ್ತೋಮ
ಪುರವಂತಿಕೆ ಕಲಾವಿದರ ನೃತ್ಯ
ಪುರವಂತಿಕೆ ಕಲಾವಿದರ ನೃತ್ಯ
ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡದ ನೋಟ
ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡದ ನೋಟ
ಚಂಡೆ ಮೇಳ
ಚಂಡೆ ಮೇಳ
ವೀರಗಾಸೆ ನೃತ್ಯ
ವೀರಗಾಸೆ ನೃತ್ಯ
ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ
ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ
ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿ ಉತ್ಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಯುವ ದಸರಾ ಕೃಷಿ ದಸರಾ ಆಚರಿಸಲಾಗುದು
ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಶಾಸಕ
Jambu SavariVijayadashami

