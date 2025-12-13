ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಸಭೆ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತೆರದಿಟ್ಟ ಚಿಣ್ಣರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:00 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:00 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ನಾಗರತ್ನ ಕಾಂತರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿ
ಅಳಿಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ತ್ರಿಶಲ–ನಿತಿನ್ ಗೋಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ  ರಿಷಿಕಾ ಗೋಪಸಂದ್ರ ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ  ಅನಿಲ್–ಸೋಮಶೇಖರ್
Bengaluru Rural

