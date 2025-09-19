ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್ | ತಂತಿ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆಯಂತೆ ಸಂಚಾರ: ನಿತ್ಯ ತಪ್ಪದ ಗೋಳಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:09 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:09 IST
ನಿತ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಈ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ
roadProblem

