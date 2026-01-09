ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ‍ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು

ಕಬಿನಿ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡಿಪುರ ಸಫಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ; ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಜನರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 5:29 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 5:29 IST
ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಘರ್ಜನೆ
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ಕರಡಿಯ ನೋಟ
ಹೊಸವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
wildlifeBannerughatta Zoological Park

