ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಶಃ ಸ್ತಬ್ದ

ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:41 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:41 IST
ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಅಣ್ಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
