ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಶಃ ಸ್ತಬ್ದ

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p>.<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ:</strong> ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತತ್ತರಿಸಿದದು, ಶೀತ ಗಾಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೂ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಪುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರು.</p>.<p>ಶೀತಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳೆಯೂ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣದ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದ ಸಂತೆಗೂ ಚಂಡಮಾರುತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ದೂರದೂರಿನಿಂದ ರೈತರು ತಂದಿದ್ದ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>